Un posto al sole, trama 8 dicembre 2025: Clara fa un accorato discorso a Eduardo

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 8 dicembre 2025

Preso di mira online da Matteo (Andrea Matrone) e altri compagni di classe, Jimmy (Gennaro De Simone) spera che si presenti un’opportunità per essere reintegrato nel gruppo e sentirsi finalmente accettato, ma si renderà conto che la realtà è diversa da come la immaginava.

Eduardo (Fiorenzo Madonna), sempre più distante da Clara (Imma Pirone), ascolta un discorso toccante da parte della donna, in cui lei parla del loro amore e del legame che li unisce. Le sue parole riescono, almeno in parte, a calmare il tormento di Eduardo, portandolo pian piano a riavvicinarsi alla famiglia.

Intanto, dopo una serata conviviale in casa Bruni dove regnano armonia e complicità, Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) si ritrovano sempre più propensi a riscoprire i sentimenti che li avevano uniti in passato…