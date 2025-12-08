Un posto al sole, anticipazioni 9 dicembre 2025: Filippo accetta!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 9 dicembre 2025

Eduardo (Fiorenzo Madonna), sempre più insoddisfatto e insofferente, sembra comportarsi in modo da creare situazioni di conflitto con Clara (Imma Pirone). È quasi come se fosse alla ricerca di motivi per litigare con lei, giustificando così il proprio bisogno di avvicinarsi a Stella (Daniela De Vita), una donna alla quale si sente legato da un legame emotivo sempre più forte e difficile da ignorare.

Filippo (Michelangelo Tommaso), pur dichiarandosi fermo nel non voler lasciarsi coinvolgere nei complicati affari di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), decide alla fine di accettare l’offerta avanzata da Chiara (Alessandra Masi): rappresentarla all’interno dei Cantieri, assumendo un ruolo che lo pone come una sorta di figura di controllo su Gennaro (Carlo Caracciolo) e le sue azioni.

Elena (Valentina Pace) si impegna nel tentativo di ristabilire l'equilibrio familiare cercando di mediare con Alice (Fabiola Balestriere), la quale però continua a rifiutare ogni forma di riconciliazione con i nonni, indispettita dal fatto che abbiano sfruttato i problemi di Vinicio (Gianluca Spagnoli) per i loro scopi. Infine, Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante) fanno una spiacevole scoperta: da quando è iniziato l'anno scolastico, Jimmy (Gennaro De Simone) si trova a vivere un periodo difficile, subendo continue vessazioni da parte di Matteo (Andrea Matrone)…