Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 dicembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre 2025

Damiano prosegue senza sosta le sue indagini per individuare i colpevoli delle rapine alle gioiellerie, mentre Eduardo viene a sapere che qualcuno di estremamente vicino a lui potrebbe essere coinvolto nei furti. Otello si prepara a partire per Indica e, nel frattempo, Raffaele riceve una notizia del tutto inattesa che lo costringe a riorganizzare i suoi piani per il periodo natalizio. La ricerca del regalo perfetto per Lollo porta Guido a fare un salto in un famoso negozio di costruzioni-giocattolo.

Roberto e Marina si sentono sempre più schiacciati dalla presenza di Gennaro Gagliotti ma, proprio quando sembrano pronti a prendere una decisione cruciale, un evento imprevisto rischia di stravolgere tutto. Eduardo comprende che Stella rappresenta una minaccia e decide di riavvicinarsi a Clara. Rosa, sempre più coinvolta nella relazione con Damiano, potrebbe però iniziare a dubitare a causa di un gesto sorprendente di Pino. Intanto Michele chiede a Rossella aggiornamenti su Agata.

Okoro potrebbe finire per mettere nei guai Gennaro, riaccendendo le speranze di riscatto di Roberto e Marina. Rosa e Damiano, dopo tanto tempo, appaiono come una coppia finalmente ritrovata. A Palazzo Palladini, ognuno a modo suo, gli abitanti si preparano a vivere la Vigilia di Natale.

Con un velo di nostalgia, Raffaele si appresta a trascorrere il suo ultimo Natale nel ruolo di portiere di Palazzo Palladini. Damiano compie un gesto inaspettato che lascia Rosa confusa, mentre Sasà e Castrese passano il giorno di Natale insieme a Mariella e Guido.

Nonostante Eduardo abbia cercato di allontanarsi da Stella, lei non è disposta a lasciarlo andare e si renderà protagonista di un’azione particolarmente rischiosa. Raffaele e Ornella fanno visita a Diego e Ida, rendendosi conto della forte tensione che attraversa la coppia. Micaela, dopo aver trascorso il Natale con il figlio, decide infine di confrontarsi con Manuela e Niko per chiarire la situazione tra Jimmy e i suoi amici… Seguici su Instagram.