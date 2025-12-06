Un posto al sole: Gennaro Gagliotti trema, ma è molto fortunato! | Anticipazioni

Gennaro (Carlo Caracciolo) è nell’occhio del ciclone nelle attuali puntate di Un posto al sole: l’uomo d’affari, infatti, ha riacquistato la vista ma si è trovato contro persino Chiara Petrone (Alessandra Masi), la quale, pur accordandogli ancora una relativa fiducia, ha preferito far tornare ai Cantieri Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) in qualità di suo “rappresentante”. Proprio Filippo, dunque, da ora in poi guarderà a vista l’operato di Gagliotti, i cui guai – comunque – non finiscono qui…

A breve tornerà infatti in scena Okoro (il suo ex “caporale” e autore materiale dell’assassinio di Assane), che verrà arrestato. Ciò ovviamente spaventerà moltissimo Gennaro, che temerà di finire in prigione, mentre – dall’altra parte – Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) sperano che proprio la testimonianza di Okoro metta fuori gioco per sempre il loro scomodissimo socio.

Ma le cose, purtroppo per loro, potrebbero non andare così! Okoro si sarà infatti convinto di essere schiavo di una maledizione partita dalla medium Agata Rolando (Maria Cristina Mastrangeli) e, terrorizzato, rifiuterà qualsiasi collaborazione con polizia e magistrati, tenendosi per sé tutto quello che sa.

Quindi l'uomo non confermerà il coinvolgimento di Gennaro, cosa che farà crollare ancora una volta le speranze dei coniugi Ferri ma anche di Michele Saviani (Alberto Rossi). Insomma, non è ancora arrivato il momento in cui Gagliotti pagherà per le sue malefatte, ma avrete sicuramente notato che, sia pure con lentezza, il cerchio inizia a stringersi…