Un posto al sole: Viola ed Eugenio ci riprovano! | Anticipazioni

Sembra ormai passato un secolo da quando Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) davano vita a una delle coppie più affiatate di Un posto al sole; poi la loro relazione, apparentemente solida, è finita male ed entrambi hanno avuto altre storie (soprattutto Viola per diverso tempo è stata impegnata in un’intensa frequentazione con Damiano Renda).

C’è da dire che, nonostante tutto, un certo fair play tra i due ex coniugi ha caratterizzato tutte le fasi della separazione, anche per non nuocere al piccolo Antonio (Eduardo Scafora). Ma ora pare proprio che stia per cambiare qualcosa, e non solo per “accontentare” il figlioletto…

Dopo i momenti terribili della malattia di Eugenio, in cui Viola è stata vicina al suo ex a costo di sacrificare il suo legame con Damiano (Luigi Miele), nelle prossime settimane ci accorgeremo di un riavvicinamento più tangibile: tutto inizierà da una cena “galeotta” a cui assisteremo il giorno dell’Immacolata, e da lì in poi la strada sarà in discesa.

Lo dicono anche le trame, con molta chiarezza: “Dopo una cena a casa Bruni all’insegna di armonia e complicità, Viola ed Eugenio sono sempre più vicini a ritrovare i sentimenti di un tempo“.

“Eugenio & Viola” sarà dunque la coppia di Natale 2025 a Upas? Quel che è certo è che Viola farà un’inattesa proposta ad Eugenio e, dopo una serie di fraintendimenti, ci dovrebbe essere il chiarimento definitivo. In seguito, la Bruni confiderà a mamma Ornella (Marina Giulia Cavalli) che lei e Nicotera hanno deciso di riprovare a stare insieme!

Tutto ciò avverrà mentre anche tra Damiano e Rosa (Daniela Ioia) parrà andare sempre meglio. Un Natale d'amore è alle porte?