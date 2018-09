LA VITA PROMESSA, Luisa Ranieri: “Il mio è un personaggio incredibile!”

LUISA RANIERI / Fiction LA VITA PROMESSA

Grande successo Auditel per le prime due puntate de La vita promessa. La fiction di Rai 1 che racconta la drammatica vicenda di Carmela e della sua famiglia ha totalizzato nella prima puntata 4.904.000 telespettatori (share 23,52%) e nella seconda ben 5.708.000, salendo rispetto all’episodio d’esordio e raggiungendo uno share del 26,12%.

Grande soddisfazione dunque per gli ascolti di questa produzione diretta da Ricky Tognazzi. E proprio in questi giorni Luisa Ranieri, attrice protagonista nel ruolo di Carmela, ha rilasciato delle dichiarazioni piene di entusiasmo in un’intervista disponibile su Raiplay:

Il mio è un personaggio femminile incredibile, forse è uno dei più bei personaggi che io abbia incontrato. Vediamo attraverso i suoi occhi anche l’evoluzione del femminile da fine ‘900 fino agli anni Trenta. […] Questa storia è una saga familiare bellissima perché parla di grandi sentimenti, cose che riguardano tutti noi!

Vi ricordiamo che mancano ancora due puntate alla conclusione de La vita promessa: le vedremo lunedì 24 settembre (QUI le anticipazioni) e lunedì 1° ottobre. Vi ricordiamo che molti ciak sono stati realizzati in Puglia: a Monopoli (in provincia di Bari), a Taranto e a Nardò e Giuliano di Leuca (in provincia di Lecce).