Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 18 a venerdì 22 gennaio 2021: Filippo vuole fuggire dai rapitori, ma Leonardo potrebbe compromettere la riuscita del suo piano. Cerruti affronta Sarti con grande determinazione, con risultati opposti a quelli immaginati. All’orizzonte ci sono dei cambiamenti nella linea editoriale di Radio Golfo 99, l’emittente in cui lavora Michele.

Dopo una nottata rocambolesca, Filippo riesce a tornare a casa, ma per Leonardo le cose non vanno altrettanto bene. Il ritorno di Chiara sembra causare un piccolo terremoto in radio, ma Silvia continua ad essere ottimista sul futuro lavorativo di Michele. Cerruti decide di affrontare Sarti, ma la situazione prende una piega inaspettata.

La notte prima di volare in Spagna per lavoro, Alex prende una decisione clamorosa. Rassicurati dai progressi clinici di Leonardo, Filippo e Serena decidono di contattare i genitori del ragazzo. Mentre Niko chiede aiuto a Giulia per arginare l’invadenza di Renato, Angela riceve un’importante notizia che potrebbe rivoluzionare il suo futuro.

Michele inizia a capire che la collaborazione con Chiara non sarà affatto facile; Silvia prova a distrarlo ma senza successo. Ferri sembra voler dare sempre più spazio a Lara. Filippo non riesce a non provare pena per Leonardo, che è rimasto solo. Dopo essere stato lasciato da Alex, Vittorio è deciso a non arrendersi. Niko cerca di liberarsi del suo nuovo assistente.

Inseguendo il suo presunto aggressore, Michele convince Silvia a rivolgersi alla polizia. Alle prese con la sua crisi sentimentale, Vittorio deve anche fronteggiare le richieste lavorative di Chiara, che potrebbero stravolgere gli attuali assetti della radio. Ilaria vuole riavvicinarsi a Rossella e, dopo averle chiesto scusa, spera di tornare ad essere sua amica.

