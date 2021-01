Estate / Una mamma per amica

Estate è il penultimo episodio di Una mamma per amica, di nuovo insieme, l’atteso revival della serie cult creata da Amy-Sherman Palladino e da suo marito Daniel! Una puntata stravagante e divertente – in onda questa sera su La5 – nella quale vedremo le tre Gilmore (Emily, Lorelai e Rory) a un punto di svolta della loro vita. Ci sarà anche una gradita sorpresa: il (breve) ritorno di Jess Marano nella vita di Rory!

Dopo il finale di Primavera, nel quale abbiamo visto Rory – dopo vari fallimenti professionali – tornare a casa di mamma Lorelai, il nuovo capitolo si apre in un’atmosfera di leggerezza con le due protagoniste sdraiate al sole sul bordo della piscina comunale di Stars Hollow! Ormai in città tutti parlano del ritorno di Roy a casa, una situazione che non piace affatto alla ragazza che tiene a precisare che si tratta solo di una cosa temporanea…

In questo episodio avremo modo di rivedere anche April Nardini, la figlia di Luke, studentessa universitaria ormai ventiduenne decisa a trascorrere l’estate in Germania. Un ritorno che sorprende in positivo perché ci mostra la ragazzina super intelligente che abbiamo conosciuto nella sesta stagione nella sua versione più esilarante e meravigliosamente umana, ancora alla ricerca del suo posto nel mondo.

Babette consiglia a Rory di unirsi ai Thirtysomething Gang (la gang dei trentenni): una genialata in pieno stile Palladino che riunisce tutti i giovani ultratrentenni tornati a Stars Hollow dopo aver frequentato il college. I loro genitori si incontrano per “esaminare” il curriculum dei loro figli e aiutarli a cercare un lavoro…

La Gazzetta di Stars Hollow dopo 81 anni rischia di chiudere perché l’editore, Bernie Roundbottom, sta andando in pensione. Rory decide di salvarlo prendendone le redini. È una decisione che la stressa molto, ma per la “piccola” Rory è in arrivo una grande sorpresa: Jess Mariano, il suo ex fidanzato ribelle (il più amato dai fan della serie), è tornato brevemente a Stars Hollow dopo quattro anni di lontananza. Un ritorno che non poteva arrivare in un momento migliore per Rory e diventerà la giusta occasione per Jess di spronare la stessa Rory a non mollare.

Il nipote di Luke incoraggia la Gilmore a scrivere un libro su lei e sua madre. Un’idea che la ragazza accoglie con entusiasmo ma che non farà affatto piacere a Lorelai, anzi sarà motivo di un’accesa discussione tra le due; Lorelai ha faticato tanto per tenere riservata la sua vita e adesso, con il libro che Rory è intenzionata a scrivere, rischia di farla conoscere al mondo intero.

Per Lorelai le cose non sono affatto facili. Michel, il suo migliore amico, le comunica che ha intenzione di lasciare il Dragonfly Inn e le dà tre mesi di tempo per trovare un sostituto, inoltre la sua relazione con Luke vive una profonda crisi. Così, dopo l’ennesima accesa discussione, Lorelai decide di prendersi del tempo per sé, per pensare a cosa fare della sua vita…

Anche Emily vive un periodo difficile: la donna ha acquistato una tv che ha fatto mettere nel soggiorno e ha smesso di socializzare, una situazione che preoccupa molto sua nipote Rory! Intanto, il suo defunto marito Richard è arrivato alla sua quinta lapide diversa, perché secondo Emily, c’è sempre qualcosa di sbagliato…

Broadway sta arrivando a Stars Hollow! Ebbene, dopo la serata cinema di Kirk, anche in questo terzo capitolo assisteremo a un esilarante musical “no sense”, organizzato da Taylor per celebrare la storia della città e che vede protagonisti due leggende di Broadway: Tony Sutton Foster e Christian Borle. E naturalmente, non poteva mancare Carole King, voce dell’ormai iconica Where You Lead (storica sigla della serie), che rivediamo nei panni di Sophie.

Estate è forse l’episodio emotivamente più forte fino ad ora, che ci mostra le tre Gilmore toccare i loro punti più bassi ma anche trovare una sorta di via d’uscita per riprendere in mano la propria vita. Una puntata leggera e al contempo profonda, che ha la capacità di catturare la bellezza del vivere semplicemente, nonostante le numerose sfide che si possono trovare sul cammino dell’esistenza.

