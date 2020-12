Una mamma per amica, di nuovo insieme (foto Mediaset)

Chi non ha desiderato almeno una volta di passare il Natale nell’accogliente e magica Stars Hollow, la pittoresca cittadina dove vivono le ragazze Gilmore? Un sogno che diventa realtà grazie a La5, che ha deciso di fare un grande regalo ai suoi numerosi telespettatori trasmettendo da domenica 20 dicembre – per la prima volta in chiaro e in prima serata – Una mamma per amica, di nuovo insieme, l’attesissimo sequel targato Netflix che riprende la storia delle amatissime Lorelai e Rory Gilmore, esattamente otto anni dopo la fine della serie originale.

Inverno, Primavera, Estate e Autunno sono i titoli dei quattro nuovi capitoli, dalla durata di 90 minuti, in cui ogni episodio è ambientato in una stagione dell’anno. A partire dall’inverno, la miniserie racconta di un nuovo intenso anno che sta per cominciare per Lorelai, Rory e tutti gli strambi protagonisti che animano la ridente e fiabesca cittadina del Connecticut!

È passato quasi un decennio, esattamente nove anni e mezzo, da quando le amatissime Gilmore hanno salutato i fan con un episodio finale che – complice l’improvviso abbandono dei creatori storici Amy Sherman-Palladino e suo marito Daniel Palladino – aveva lasciato l’amaro in bocca ai fan ma anche alla critica, che definì l’intera stagione “qualcosa di diverso da quanto visto nelle sei annate precedenti“.

Ma nel 2016 – grazie a un accordo nato tra Warner e Netflix – i coniugi Palladino sono riusciti a riprendere in mano la loro creatura più importante regalando ai fan un’ottava stagione, sia pure in formato diverso, per raccontare come sono cambiate le vite di Lorelai e Rory da quando, nel lontano 2007, la serie ha chiuso i battenti! Un nuovo capitolo che vuole essere anche un omaggio a Edward Herrmann, l’attore che per anni ha interpretato nonno Richard, il patriarca della famiglia Gilmore, purtroppo venuto a mancare nel 2014!

Oltre all’indiscusso trio protagonista formato da Lauren Graham, Kelly Bishop e Alexis Bledel (Lorelai, Emily e Rori), per la gioia dei fan anche il resto del cast originale farà ritorno nell’idillica Stars Hollow, come l’amatissima attrice comica Melissa McCarthy (Sookie, migliore amica di Lorelai), la stella del cult mondiale This is Us Milo Ventimiglia (Jess, nipote di Luke), Scott Patterson (Luke Danes), Keiko Agena (Lane Kim, migliore amica di Rori), Liza Weil (Paris Geller), Sean Gunn ( Kirk), Matt Czuchry (Logan), Liz Torres (Miss Patty), Sally Struthers (Babette), Michael Winters (egocentrico e bislacco sindaco Taylor Doose) e tantissimi altri.

Una mamma per amica – Di nuovo insieme è il sequel perfetto di uno show simbolo della tv americana che – grazie a un mix di stramberie davvero pazzesco – è riuscito fin da subito a fare breccia nel cuore dei fan in tutto il mondo! Complice una trama dai toni leggeri e spensierati (ma a volte anche un po’ drammatici), Gilmore Girls torna dopo quasi un decennio e non delude le (alte) aspettative soprattutto grazie al talento strepitoso del suo brillante cast capitanato da due geniali protagoniste: Lauren Graham (da applausi con la sua parlantina super veloce) e Alexis Bledel, la quale – nonostante non sia più l’ingenua adolescente incompresa di Stars Hollow – a trentadue anni suonati conserva ancora l’aspetto fresco della diligente studentessa di Yale!

Una miniserie perfetta che preserva tutta la sua innocenza e purezza originale, adatta sia per i fan di allora ma anche per i neofiti che si avvicinano per la prima all’universo immaginario di Amy Sherman-Palladino! Bentornati a Stars Hollow, bentornati a casa Gilmore! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

