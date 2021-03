Vittorio Del Bue / Amato D'Auria (Upas)

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 5 a venerdì 9 aprile 2021: Il rapporto tra Clara e Alberto appare definitivamente compromesso e così lui, contrariato dal comportamento della compagna, dirige la sua rabbia nei confronti della persona che ritiene aver istigato Clara nella sua scelta. Di ritorno da Milano, Filippo e Serena devono decidere quale sia l’approccio terapeutico migliore.

Patrizio continua ad essere molto sensibile verso le vicende che riguardano Clara; intanto Alberto, incapace di accettare la fine della loro storia, si rende protagonista di un clamoroso colpo di testa. Diviso tra la ricerca del sabotatore dei Cantieri e la gestione della delicata situazione medica di Filippo, Roberto Ferri è sempre più sotto pressione.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Patrizio sembra sempre più confuso tra Rossella e Clara; quest’ultima, disperata per aver perso Federico, cerca aiuto in Giulia per convincere Alberto a desistere dal suo proposito. Complice una bottiglia di vino portata da Indica, tra Michele e Silvia pare rinascere la complicità di un tempo. Guido è preoccupato per la vita solitaria condotta da Vittorio; Mariella gli fa un annuncio che lo spiazza.

Alberto, sempre più in crisi, si trova a fronteggiare le attenzioni di Barbara, mentre Patrizio – deciso ad aiutare Clara – intende dargli battaglia. Per Silvia e Michele, sempre più vicini, è il momento di fare chiarezza sui propri sentimenti.

Mentre proseguono i sabotaggi ai Cantieri, Franco sembra in difficoltà: riuscirà a gestire la situazione? Patrizio, sentimentalmente parlando, è sempre più confuso. Clara, con l’aiuto di Niko, deve decidere come procedere nei confronti di Alberto. Quella che ha tutta l’aria di essere una noiosa incombenza si rivelerà per Vittorio una piacevole sorpresa!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.