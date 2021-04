Beautiful / BILL e BROOKE

A Beautiful non si può mai stare del tutto tranquilli sul versante amoroso: anche se accantonati, certi rapporti passati riemergono infatti prepotentemente, proprio come accadrà a quello tra Bill Spencer (Don Diamont) e Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) nelle prossime puntate italiane della soap. Scopriamo dunque su quali direzioni vireranno le storyline future…

Beautiful, news: Brooke vuole recuperare con Ridge ma Quinn…

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni di Beautiful, sapete già che Brooke farà il possibile per recuperare il suo matrimonio con Ridge (Thorsten Kaye) ma troverà un ostacolo in Quinn Fuller (Rena Sofer) nel momento in cui apprenderà di alcuni baci che ci sono stati tra il suo uomo e Shauna Fulton (Denise Richards).

A quel punto, la Logan si precipiterà da Eric (John McCook) per metterlo al corrente di quello che è accaduto, chiedendogli di cacciare via Shauna da Villa Forrester e di mettere fine al suo rapporto coniugale con Quinn, che non esiterà ad etichettare come la rovina della famiglia.

Peccato però che tale dialogo verrà sentito proprio da Quinn, la quale si porrà a muso duro contro la sua nemica e le ricorderà tutte le azioni “poco morali” che ha commesso con tutti gli uomini Forrester.

Un’acredine, quella che svilupperà la Fuller, che andrà ad aumentare quando stringerà un patto con Thomas Forrester (Matthew Atkinson), il quale a sua volta vorrà sbarazzarsi della Logan in maniera definitiva; ciò perché sarà convinto che in quel modo potrà ottenere più facilmente accesso al cuore di Hope (Annika Noelle).

Beautiful, trame: Quinn vuole fare ubriacare Brooke?

Occhio quindi alle varie situazioni che si verranno a creare di lì a poco: ad esempio, Quinn tenterà di fare ubriacare Brooke facendo leva sul suo passato da alcolista, versandole della vodka in un bicchiere di succo di frutta. Questa manovra non convincerà però Thomas, il quale penserà che Ridge si riavvicinerebbe in tempi record all’ex moglie qualora dovesse ricadere nel vortice dell’alcolismo.

Fatto sta che la situazione che si verrà a creare tra Brooke e Ridge presto coinvolgerà anche Bill, che si ritroverà a parlare con Wyatt (Darin Brooks) delle ultimi vicissitudini e darà l’impressione di non avere affatto messo da parte il suo antico rapporto con la Logan. E ciò avverrà nonostante la ripresa della relazione del magnate con Katie (Heather Tom), salva per miracolo dopo il trapianto di rene donatole dalla nipote Flo (Katrina Bowden).

Beautiful, spoiler: Bill è ancora attratta da Brooke?

Tutto questo, perciò, a quali tipi di risvolti porterà?

Man mano le puntate andranno avanti sarà evidente che Bill è ancora legato a Brooke. Un loro “pericoloso” riavvicinamento darà quindi a Quinn il modo di vendicarsi della rivale, colpevole di avere rimesso in discussione la sua felicità matrimoniale con Eric. Una svolta che arriverà proprio quando Brooke e Ridge staranno per fare pace…

