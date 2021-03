Quinn vs Brooke / Beautiful (foto CBS - JPI Studios)

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: QUINN tenta di riportare BROOKE sulla via dell’alcolismo

I nostalgici del lato più “dark” di Quinn Fuller Forrester (Rena Sofer) verranno accontentati nelle prossime puntate italiane di Beautiful. La moglie di Eric (John McCook) riverserà infatti tutta la sua ira su Brooke (Katherine Kelly Lang) e sfrutterà il suo vecchio problema con l’alcool per allontanarla definitivamente dalla sua famiglia…

Beautiful, news: Brooke fa uno “sgambetto” a Quinn

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Brooke farà di tutto per riportare Ridge (Thorsten Kaye) a sé, motivo per il quale comincerà a vedere in Shauna Fulton (Denise Richards) una vera e propria minaccia. A quel punto, la Logan si farà avanti con Eric e gli chiederà senza mezzi termini di cacciare via la madre di Flo (Katrina Bowden) da villa Forrester.

Tuttavia, la bionda non si fermerà qui con le richieste e pretenderà che l’uomo metta fine al suo matrimonio con Quinn, colpevole a suo dire di aver incoraggiato Shauna a sedurre Ridge.

Neanche a dirlo, tale discorso verrà intercettato dalla Fuller, che andrà letteralmente in escandescenze e intimerà a Brooke di non permettersi mai più di parlare in quel modo di lei. Questo riaccendersi del contrasto darà il via ad una vera e propria diatribe tra le due donne della soap…

Beautiful, spoiler: Quinn tenta di fare ubriacare Brooke!

Vi anticipiamo infatti che Quinn non sopporterà l’intromissione di Brooke e le dichiarerà guerra. Non a caso, la legittima signora Forrester penserà di far leva sul passato da alcolista della sua rivale e, approfittando di un suo momento di distrazione, le verserà della vodka in un succo di frutta (che l’ignara donna berrà).

Tuttavia, la mossa della Fuller non troverà il consenso di Thomas (Matthew Atkison), che nel frattempo avrà stretto un’alleanza con lei al fine di separare per sempre la Logan da Ridge.

In pratica, Thomas metterà in guardia Quinn dal portare avanti la sua macchinazione, sottolineando che Ridge correrebbe immediatamente a salvare Brooke qualora dovesse ricominciare a bere, finendo per riavvicinarsi inevitabilmente a lei. Tra l’altro, il giovane Forrester farà presente alla sua “alleata” che anche Eric metterebbe fine al loro matrimonio, nel caso tutta la verità dovesse venire fuori.

Insomma, il primogenito di Ridge vorrà essere più prudente… ma questo a che cosa porterà?

Beautiful, trame: Brooke tentata dall’alcool

In tutto questo caos, è bene precisare che il succo di frutta “alterato” sembrerà procurare i primi problemi a Brooke, dato che si avvicinerà pericolosamente ad una bottiglia di alcool nel corso di una festa organizzata a villa Forrester. Sarà dunque facile chiedersi se la Logan si sentirà in qualche modo richiamata dagli alcolici, dopo averne bevuto inconsapevolmente uno.

Quel che è certo è che lo scontro tra Brooke e Quinn non si fermerà così e riserverà altre sorprese… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

