Un rapimento a dir poco improvvisato sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Beautiful. La protagonista di questo risvolto drammatico sarà Flo Fulton (Katrina Bowden), che verrà rapita da Sally Spectra (Courtney Hope) e dalla dottoressa Penny Escobar. Scopriamo quindi per quale ragione si verrà a creare questa storyline…

Beautiful, news: Flo scopre che Sally sta mentendo sulla sua malattia

Le anticipazioni indicano che tutto inizierà quando Flo avrà modo di leggere la cartella clinica di Sally e scoprirà che quest’ultima non è mai stata sul punto di morire; in particolare, la Fulton agirà in tale modo perché si renderà conto di alcune contraddizioni nei racconti della giovane Spectra…

Eh sì. Sally sceglierà di restare al fianco di Wyatt Spencer (Darin Brooks) pur avendo scoperto che l’ex è tornato con lei solo per assisterla nei suoi presunti ultimi trenta giorni di vita. Flo inizierà così a capire che Sally ha fatto credere a tutti di essere prossima alla morte per avere tempo di riconquistare Wyatt e sottrarglielo!

A quel punto, Flo deciderà di agire in prima persona per smascherare Sally e si preparerà ad affrontarla. Non tutto andrà però nel migliore dei modi!

Beautiful, spoiler: Sally e Penny rapiscono Flo!

Vi anticipiamo infatti che ci sarà un acceso confronto in cui Flo riverserà tutta la sua ira su Sally per aver mentito ai Forrester e Wyatt su una tematica così delicata. Nel bel mezzo della discussione, però, la dottoressa Escobar si farà prendere dal panico e darà un colpo in testa alla Fulton, che perderà i sensi.

A quel punto, Penny e Sally decideranno di spostare Flo in un appartamento diverso da quello di Wyatt, ossia il luogo in cui è avvenuto lo scontro, ma le due cominceranno ad avere delle opinioni divergenti su quello da fare.

Dato che avrà accettato di inscenare la malattia nella speranza di avere un posto alla Forrester Creations, Penny spronerà Sally a confessare la verità prima che sia troppo tardi, ma la Spectra insisterà con l’idea di avere Wyatt ad ogni costo ed arriverà addirittura a legare Flo, priva di sensi, ad un radiatore. Ciò che farà dopo la rossa sarà però ancora più sorprendente…

Beautiful, trame: Sally cerca di sedurre Wyatt

Eh sì: ormai completamente presa dal suo piano, Sally tenterà di sedurre Wyatt con un solo obiettivo: restare incinta ed incastrarlo!!!

Eh sì: ormai completamente presa dal suo piano, Sally tenterà di sedurre Wyatt con un solo obiettivo: restare incinta ed incastrarlo!!!

Il piano della donna andrà a buon fine? In realtà un imprevisto, assolutamente non calcolato, rimetterà in discussione la sua ennesima macchinazione e così la spirale di menzogne, ormai messa in moto da più di un mese, sarà destinata ad interrompersi…

