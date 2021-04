Nelle attuali puntate italiane di Beautiful sta prendendo piede una trama che porterà Sally Spectra (Courtney Hope) al centro della scena. La ragazza ha infatti scoperto di avere una malattia terminale che potrebbe portarla alla morte entro un mese e ne ha parlato a Katie Logan (Heather Tom), la quale non ha esitato a spifferare tutto al compagno Bill (Don Diamont) nonostante avesse promesso alla rossa di non farlo. Tuttavia, questo farà parte di un grosso inganno…

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 30 aprile 2021

Beautiful, news: Sally e il patto con Penny Escobar

Le anticipazioni indicano che, col trascorrere degli episodi, si scoprirà che Sally è in realtà in combutta con la dottoressa Penny Escobar, una sua vecchia amica. In pratica, quest’ultima si sarà prestata a dare alla Spectra un esito falso sulle sue condizioni di salute, di fronte a Katie, in cambio di un posto di lavoro alla Forrester Creations.

Penny infatti ha sempre ambito a fare carriera nel mondo della moda e non di certo in quello della medicina, a cui si è avvicinata soltanto perché gliel’hanno imposto i suoi genitori.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Grazie a questo diabolico piano, Sally riuscirà per un po’ a riavere Wyatt Spencer (Darin Brooks) tutto per sé. Dopo la confessione a Bill, Katie riterrà infatti che anche il figliastro debba sapere che la Spectra sta per morire e non esiterà a dirgli la “verità”.

A quel punto, Wyatt metterà momentaneamente in standby la sua relazione con Flo Fulton (Katrina Bowden), dato che non si sentirà di lasciare da sola, nei suoi ultimi giorni di vita, una donna che in fondo è stata importantissima per lui. Questo darà il via ad una storyline decisamente tachicardica…

Beautiful, trame: Flo ha dei dubbi su Sally

Eh sì: vi anticipiamo che, contrariamente al pronostico dato dalla dottoressa Escobar, Sally non passerà ovviamente a miglior vita in un mese, cosa che farà sorgere in Flo i primi dubbi. E tali pensieri aumenteranno quando la Spectra apprenderà che Wyatt ha deciso di ritornare con lei soltanto “momentaneamente” pur di non farla morire da sola; nonostante questo, si tratterà a casa dello Spencer, non mostrando alcun briciolo di dignità né tanto meno di rimorso.

Da un lato la Fulton comincerà a guardarsi attorno per capire se la “rivale” stia mentendo, dall’altro anche Penny comincerà a sentirsi in colpa e spronerà l’amica a parlare a Wyatt di una cura “miracolosa” – totalmente inventata – in grado di salvarla.

Neanche a dirlo, la bugiarda Spectra non vorrà affatto agire in quel modo, poiché saprà in cuor suo che lo Spencer tornerebbe immediatamente da Flo qualora guarisse all’improvviso…

Beautiful, spoiler: Flo scopre che Sally non è malata!

Tutto questo dunque a quali tipi di risvolti porterà? Al termine di uno scambio di opinioni piuttosto ambiguo con Penny, Flo avrà modo di rovistare nel tra le cose della dottoressa, che si sarà mostrata agitatissima nel corso del dialogo con lei, e scoprirà grazie ad una cartella clinica che Sally non sta affatto per morire ma che gode di ottima salute, esattamente come sospettava!

Occhio, perché tale scoperta rappresenterà un vero e proprio pericolo per Flo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.