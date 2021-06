“Cinque storie, una grande amicizia, una sfida da vincere“, recita il promo che annuncia la messa in onda di Ultima gara, l’atteso film con Raoul Bova che Canale 5 trasmetterà in prima visione stasera (giovedì 3 giugno) in prime time.

La pellicola semi autobiografica – tra realtà e finzione – narra la storia di quattro campioni di nuoto che decidono di mettersi in gioco insieme per superare i propri limiti in un’epica impresa.

Nel cast del film, oltre a Raoul Bova (che a soli quindici anni ha vinto il campionato italiano a livello giovanile nei 100 dorso), ci sono tre pluripremiati campioni: Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini e Emiliano Brembilla, più Manuel Bortuzzo (la giovane promessa del nuoto azzurro la cui vita nel febbraio 2019 è stata completamente stravolta da un colpo di pistola alla schiena, che gli ha lasciato paralizzata la parte inferiore del corpo).

Il film è un chiaro omaggio al giovane nuotatore triestino, il quale a due anni dalla tragedia è stato recentemente intervistato dal Corriere della sera, dove ha raccontato la sua difficile ma emozionante esperienza sul set:

Ora sono cambiato, per fortuna in meglio. Il peggio è passato. Ho ritrovato la tranquillità, la serenità che durante le riprese ancora non avevo. L’incidente era stato a febbraio e abbiamo iniziato a girare a maggio.

Manuel Bortuzzo ha anche parlato della grande emozione che ha provato nel ritrovarsi su set con tre campioni che hanno scritto la storia del nuoto italiano e con Raoul Bova, un attore che ha sempre stimato:

Loro erano i miei miti. Ora mi ritrovo non solo ad averli come amici, ma ad aver girato anche un film con loro e Raoul Bova, un attore che stimavo moltissimo.

La regia della pellicola è stata affidata a Marco Renda e allo stesso Raoul Bova, che in questo progetto da lui fortemente voluto è stato impegnato sia come attore ma anche sceneggiatore e produttore, con la sua RB Produzioni.

Dunque, dopo Buongiorno Mamma e in attesa di vederlo nella nuova stagione protagonista della fiction Mediaset Giustizia per tutti (oltre che nella tredicesima stagione di Don Matteo), Raoul Bova avrà il compito di intrattenere il pubblico dell’ammiraglia Mediaset con questa commovente storia ricca di speranza e di amicizia!

