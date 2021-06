Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 14 a venerdì 18 giugno 2021: Scoperto il doppio gioco di Lara, Pietro sta per mettere in atto un gesto estremo. Serena e Filippo scoprono finalmente il sesso del figlio che aspettano. Silvia è sempre più sensibile alle attenzioni di Giancarlo.

Pietro è fuori controllo. Roberto intuisce che il silenzio di Lara è sospetto: la donna trascorre una notte difficile, che però porta a esiti sorprendenti. Mariella è sempre più insoddisfatta del rapporto con Guido. Speranza si convince a dare una chance a Samuel.

Roberto cerca di far ricredere Marina sul conto di Lara e il cerchio sembra finalmente stringersi intorno alla figura di Pietro Abbate, ma i colpi di scena e le rivelazioni sorprendenti non sono ancora finiti. Proiettato in un futuro prossimo più in linea con il proprio orgoglio e i propri desideri, Alberto vive momenti di grande tensione a Palazzo Palladini e deve affrontare la deludente realtà dei fatti.

Lara, impaziente di tornare in possesso del computer su cui ci sono i dati con cui poter ricattare Men’kov, chiede a Ferri di portarglielo; Marina continua però a non fidarsi della Martinelli. Clara incontra Speranza, contenta di affidarle Federico. Alberto tocca il fondo della sua vita. La guerra tra Raffaele e il drone di Renato si arricchisce di una nuova arma.

Sebbene Marina abbia ormai smascherato il suo doppio gioco, Lara non sembra disposta ad arrendersi e spera ancora di poter convincere Ferri a stare dalla sua parte. Reduce dal confronto con Alberto, Clara sembra maturare una nuova consapevolezza. Raffaele mette in atto una vera e propria controffensiva per sfuggire alla sorveglianza di Renato.

