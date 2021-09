Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 21 settembre 2021:

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: Susanna, Franco indaga! Il colpevole lo conosciamo già?

Franco (Peppe Zarbo) e Niko (Luca Turco) sono intenzionati ad aiutare Renato (Marzio Honorato) ad essere scagionato una volta per tutte. Per far questo, i due decidono di far partire delle indagini autonome rispetto a quelle della polizia.

Giulia (Marina Tagliaferri) è molto turbata dalla forte sofferenza di Adele (Sara Ricci) e così le offre aiuto.

Silvia (Luisa Amatucci) è ancora divisa tra il compagno di vita Michele (Alberto Rossi) e l’amante Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi).

Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia), di fronte all’eventualità di avere come consulente legale Alberto Palladini (Maurizio Aiello), continuano a discutere animatamente.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)