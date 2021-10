A Un posto al sole sembrerebbe essere giunta a una svolta la vicenda che riguarda l’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini). L’infermiere Mauro Buonocore (Giampiero Mancini) appare fuori dalla lista dei sospettati, mentre ora è improvvisamente tornato al centro della scena l’ex fidanzato della ragazza, Pasquale (Lorenzo Mangano). Ma è stato davvero lui ad attentare alla vita della Picardi?

Proprio in un momento in cui il giallo di Upas (partito a fine agosto) pareva vicino a risolversi, nuove venature “noir” ci fanno capire invece che bolle ancora qualcosa in pentola. Non per niente, ora si aggiungerà un elemento del tutto nuovo…

Le anticipazioni ufficiali, infatti, indicano in un modo un po’ “velato” che, a partire dalla prossima settimana, Niko Poggi (Luca Turco) vivrà momenti di grande angoscia, che sembrano collegati a una sorta di pericolo: “Niko si salverà dalla minaccia che incombe su di lui?“, così dicono le trame.

Non è ancora dato sapere esattamente di cosa possa trattarsi (evidentemente lo scopriremo con la messa in onda delle relative puntate, che per fortuna è imminente). Quel che è certo però è che lo stress che il il ragazzo subirà non si esaurirà nell’arco di pochi episodi: è qualcosa che è collegato ancora una volta all’aggressione a Susanna… oppure no?

Intanto, nonostante tutti i sospettati che si sono succeduti in queste settimane, nessuno riuscirà ancora a risolvere il caso della Picardi (a tal proposito, vi invitiamo a leggere l’intervista che ci ha concesso Claudio Botosso, che in Upas interpreta l’ispettore Torre). Come andrà a finire?

