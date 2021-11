Come reagirà Serkan Bolat (Kerem Bursin) appena scoprirà che la piccola Kiraz (Maya Basol) è il frutto del suo amore, ormai finito, con Eda Yildiz (Hande Ercel)? La rivelazione sorprendente, che avverrà nel corso della seconda stagione di Love Is In The Air, lascerà completamente attonito il bell’architetto, che prenderà una decisione in merito alquanto discutibile.

Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Love Is In The Air, news: ecco perché Eda non ha mai parlato a Serkan di Kiraz

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, la seconda stagione della telenovela turca partirà con un salto temporale pari a cinque anni. Grazie a questo escamotage, i telespettatori avranno quindi modo di scoprire che Eda e Serkan si sono lasciati, ciò perché l’uomo, dopo essere guarito dal cancro al cervello, avrà preferito rituffarsi sul lavoro mandando a monte la sua storia con la Yildiz e sottolineando che non era intenzionato a mettere su famiglia.

A quel punto, una volta scoperto di essere incinta, Eda aveva preferito non parlare a Serkan della sua gravidanza, nascondendogli per tutto il tempo il fatto di essere diventato padre della piccola Kiraz, un’allegra bambina con cui l’uomo si scontrerà fin dal primo giorno che – dopo cinque anni appunto – rincontrerà Eda.

Quest’ultima, almeno inizialmente, cercherà di nascondere a Bolat che la bimba è sua figlia, portandolo a pensare che in realtà la madre sia Melo (Elcin Afacan), ma la verità sarà destinata ad emergere…

Love Is In The Air, trame: Eda confessa a Serkan che Kiraz è sua figlia

Eh sì: quando Aydan (Neslihan Yeldan) ed Engin (Anil Ilter) cominceranno a riunire i tasselli del puzzle, facendo in gran segreto una comparazione di DNA tra Serkan e Kiraz, Eda temerà che la verità stia per venire a galla e organizzerà una fuga per lei e la figlia. Tuttavia, Kiraz non sarà del suo stesso parere in merito alla partenza e confesserà al Bolat, già piuttosto confuso, che la sua mamma è la Yildiz e non Melo, come gli è sempre stato fatto credere.

Stanca di mentire e avendo capito nel frattempo di essere ancora innamorata del suo ex, Eda si preparerà ad affrontare la realtà e, dopo aver annullato il viaggio, andrà da Serkan per dirgli che Kiraz è la loro bambina. Neanche a dirlo, l’uomo resterà spiazzato dalla rivelazione e si comporterà in una maniera davvero spiazzante!

Love Is In The Air, spoiler: Serkan non vuole fare da padre a Kiraz

Dopo aver riflettuto per qualche ora sul da farsi, Serkan comunicherà infatti a Eda che non si sente pronto per fare il padre di Kiraz e, umiliandola ancora di più, gli offrirà il suo supporto economico per badare alla bambina senza però palesarsi a lei come genitore. Tale discorso provocherà alla Yildiz un grosso dolore perché, di certo, non si aspettava un ragionamento simile dall’uomo che è stato il suo unico e grande amore.

E tra i contrari alle volontà di Serkan ci sarà anche nonna Aydan, che vorrà avere un rapporto ad ogni costo con la nipotina Kiraz…

