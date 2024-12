Beautiful, Endless love e le altre soap Rai e Mediaset: la programmazione delle feste

Nelle puntate italiane di Beautiful, abbiamo fatto in tempo a vedere il rilascio di Sheila ma che ne sarà di lei e delle sue vicende adesso che è libera? E come andrà a finire la complessa situazione che riguarda Hope, Liam e Steffy? Presto ne sapremo di più, ma non subito…

Eh sì: come molti di voi già sapranno, quest’anno Mediaset ha fatto la scelta di sospendere o quasi per il periodo natalizio le soap del primo pomeriggio di Canale 5, distinguendo Endless love da Beautiful: la dizi turca durante le feste andrà in onda solo nel fine settimana con brevi episodi (e rinunciando anche alle prime serate), in attesa di assistere al gran finale che sarà trasmesso molto presto.

La soap americana, invece, verrà proposta con puntate in replica: è un po’ un peccato visto il già sostanzioso delay tra gli episodi in onda in America e quelli italiani, ma tant’è. Comunque sia, si tornerà alla normalità dopo la Befana.

In controtendenza My home my destiny, che in queste settimane sarà trasmessa con puntate più lunghe del solito a partire dalle 16,10 (con l’esclusione dei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno).

Sempre in casa Mediaset, nulla cambia per La promessa (in onda tutti i giorni su Rete 4), mentre – momentaneamente – Tempesta d’amore si sposta alle 10,45 sempre dal lunedì al venerdì su Rete 4.

Passando alle soap Rai, Il paradiso delle signore si ferma la settimana di Natale tornando in onda la successiva (tranne a Capodanno), mentre per Un posto al sole assisteremo alla consueta programmazione dal lunedì al venerdì (tranne il 31 dicembre). Seguici su Instagram.