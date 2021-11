Love is in the air: quando inizia la seconda stagione? Ecco il giorno!

Continua su Canale 5 la soap turca Love is in the air, che tanto successo ha ottenuto soprattutto durante i mesi estivi. Il programma, come ben sapete, è composto da due stagioni ed è decisamente arrivato il momento di parlare del secondo ciclo, perché siamo ormai vicinissimi alla messa in onda.

Leggi anche: Love is in the air, anticipazioni puntata di mercoledì 24 novembre 2021

La seconda stagione di Sen Çal Kapimi (titolo originale di Love is in the air) è contraddistinta da un notevole cambio di passo riguardo alle storie narrate. In questi giorni stiamo vedendo Serkan alle prese con il fatto di avere il cancro, cosa che lo sta portando a voler realizzare in un colpo solo tanti desideri mai soddisfatti. Prestissimo anche Eda apprenderà la brutta notizia, ma praticamente non avremo il tempo di assistere agli sviluppi della situazione…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La nuova annata della serie, infatti, ci porterà improvvisamente a cinque anni dopo, con Eda e Serkan che si saranno lasciati da tempo e la nostra protagonista che intanto ha avuto una figlia. Ovviamente, i due giovani sono destinati a rivedersi ma in un contesto diverso da quello a cui eravamo finora abituati (un albergo sarà d’ora in avanti la location principale) e con una serie di personaggi secondari inediti intorno a loro. Spariranno, invece, alcuni volti a noi familiari che ci hanno accompagnato sino a questo momento.

Ma quando vedremo in Italia la seconda stagione? In molti ce lo stanno chiedendo negli ultimi giorni, temendo che Mediaset sospenda per ora le puntate del programma. Tranquilli, la programmazione di Love is in the air non sarà interrotta e dunque da un giorno all’altro ci troveremo proiettati nelle nuove vicende, che avverranno appunto a distanza di cinque anni da quelle attuali.

Quando assisteremo a tutto questo, dunque? Stando alle trame diffuse da Mediaset, l’inizio della seconda serie dovrebbe essere fissato per martedì 30 novembre (in origine doveva essere il 29 e lo slittamento è dovuto al fatto che da questa settimana Love is in the air non andrà più in onda al sabato). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.