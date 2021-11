Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre 2021: Vittorio incontra sempre maggiori difficoltà nel gestire Speranza, ormai innamorata persa, e decide di elaborare una strategia improbabile e stravagante. Chiara appare sempre più schiacciata dai sensi di colpa e Nunzio cerca di aiutarla a distrarsi. Fabrizio è particolarmente nervoso per il debutto commerciale delle “Marinelle”.

Franco si preoccupa per il futuro di Nunzio al punto di arrivare allo scontro con il figlio, che è sempre più preso da Chiara. Sebbene tentata dalla proposta di Fabrizio, Marina continua a essere indecisa sul suo futuro lavorativo. Vittorio è sempre più convinto di portare avanti la sua folle impresa.

Mentre la tensione in casa con Silvia è sempre molto forte, Rossella farà un incontro per nulla gradito. Complice l’atmosfera natalizia e i consigli di Chiara, Nunzio si riconcilia con Franco ma gli strapperà una promessa. Riuscirà Patrizio a convincere Samuel a non accettare l’aiuto di Vittorio per conquistare Speranza?

In casa Giordano fervono i preparativi per il Natale. Patrizio è convinto di trascorre il 25 con Clara ma sta per ricevere una cocente delusione. Cresce la distanza tra Silvia e Rossella che sembra proprio non riuscire a perdonare la madre. Deciso a dare una lezione a Renato, Raffaele chiederà l’aiuto della piccola scacchista di palazzo Palladini.

Sempre più sotto pressione per il terribile segreto legato alla notte dell’incidente, Chiara non ce la fa più e potrebbe rivelare come sono andate veramente le cose. Clara, alla proposta di Patrizio, prende tempo. Mentre Rossella è sempre più determinata ad andare a vivere insieme al padre in una casa nuova, Michele riceve una notizia che potrebbe scombussolare tutti i programmi. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

