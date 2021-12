Un posto al sole, anticipazioni 6 dicembre: Speranza “ingestibile”? Vittorio ha un’idea…

Lunedì 6 dicembre 2021, Un posto al sole ci propone un un’improbabile strategia, dei sensi di colpa sempre più schiaccianti e un debutto che rende molto nervosi…

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 6 dicembre 2021

Speranza (Maria Sole Di Maio) è ormai troppo innamorata di Vittorio (Amato D’Auria), che dal canto suo non sa più come gestire questa cosa (in vista anche del viaggio che lo terrà lontano da Napoli) e così elabora una bizzarra strategia…

Nunzio (Vladimir Randazzo) cerca di far distrarre Chiara (Alessandra Masi), sempre più rosa dai sensi di colpa.

Il debutto delle “marinelle” si avvicina e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) è sempre più nervoso…

