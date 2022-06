Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 10 giugno 2022

Venerdì 10 giugno 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una perdita di controllo, uno sfogo e una “seconda possibilità”.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Stefano (Joseph Altamura) si rifà vivo con Riccardo (Mauro Racanati) e ne approfitta per cercare nuovamente di ottenere la vendita della proprietà di famiglia. Il dottor Crovi, però, non vuol saperne e questo provocherà in suo fratello un eccesso di nervosismo. Tutto ciò finirà per coinvolgere al Vulcano il povero Nunzio (Vladimir Randazzo).

Raffaele (Patrizio Rispo) ha bisogno di sfogarsi e racconta tutto ad Elvira (Giusi Cataldo), che potrebbe però dargli un consiglio sbagliato…

Salvatore (Cosimo Alberti) intende dare a Bruno (Giovanni Caso) una seconda possibilità, ma Mariella (Antonella Prisco) è altrettanto determinata ad impedirglielo!

