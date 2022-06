Un posto al sole, anticipazioni 17 giugno: Raffaele “avvertito”, Diego fa un incidente…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 17 giugno 2022

Venerdì 17 giugno 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone ancora una volta una doppia puntata (mentre giovedì 16 la soap non andrà in onda per via di un evento sportivo). Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Raffaele (Patrizio Rispo) è sempre più sotto pressione per le minacce di Lello Valsano (Gianluca Pugliese) e ora riceverà un nuovo terribile avvertimento.

Filippo (Michelangelo Tommaso) riflette insieme a Serena (Miriam Candurro) sulla proposta ricevuta da Chiara (Alessandra Masi) di ricoprire l’incarico di amministratore delegato del Gruppo Petrone.

Lara (Chiara Conti), sfruttando la gravidanza, cerca sempre più di avvicinarsi a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per legarlo a sé. Ferri, però, ha in mente solo Marina Giordano (Nina Soldano).

Dopo il brutto incidente di Diego (Francesco Vitiello), Raffaele potrebbe alzare bandiera bianca con i criminali…

Mariella (Antonella Prisco) cerca di convincere Cerruti (Cosimo Alberti) a iscriversi a qualche attività ricreativa per dimenticare Bruno (Giovanni Caso), ma si metterà di mezzo il risentimento di Cotugno (Walter Melchionda).

Alberto Palladini (Maurizio Aiello) viene a sapere che Clara (Imma Pirone) non intende più sostenere l’esame di Stato e proverà a convincerla a sostenerlo.