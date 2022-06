Un posto al sole: Roberto Ferri ha in mente solo Marina Giordano, ma cosa succederà?

Un posto al sole: anticipazioni su Marina, Roberto e Lara

Come avevamo ampiamente segnalato, non durerà molto la nuova assenza di Marina Giordano (Nina Soldano) da Un posto al sole. Già tra pochi giorni ritroveremo in onda il personaggio interpretato da Nina Soldano, che rientrerà in scena con una grande delusione…

Leggi anche: Un posto al sole salta il 9 e il 16 giugno. Quando sarà recuperato?

Eh sì: le anticipazioni ufficiali indicano che l’imprenditrice dovrà fare i conti con una dolorosa quanto spiazzante scoperta. Riguarderà per caso il fatto che Lara (Chiara Conti) è ospite di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli)? Staremo a vedere, ma sta di fatto che Ferri – nonostante la gravidanza della sua ex complice – non sembra aver dimenticato il suo amore di sempre, cosa di cui peraltro ci accorgeremo presto!

Spoiler Un posto al sole: l’estate calda di Roberto, Marina, Lara

Gli spoiler recitano che “Lara cercherà di accorciare sempre più le distanze con Roberto e legarlo a sé. L’uomo, però, sembra avere in mente solo Marina“. Ciò però non impedirà alla stessa Lara per intromettersi il più possibile: la vicinanza anche professionale tra la Giordano e Ferri infastidirà molto la Martinelli, che cercherà di disturbare quanto più possibile il rapporto tra i due. Come andrà a finire?

Sappiamo già che la trama di Marina, Roberto e Lara “andrà in esterna” in alcune puntate che prossimamente vedremo e che saranno ambientate a Procida, ma poi cosa succederà? Al momento dobbiamo ovviamente mantenerci vaghi e quindi per il momento possiamo anticiparvi solo che – secondo gli ultimi rumors – tutti i personaggi di questa vicenda, col passare del tempo, rischieranno qualcosa (compreso – pare – persino qualcuno a cui non pensereste mai). Il perché lo capirete nel prossimo futuro…