Un posto al sole, anticipazioni 15 luglio 2022: Ferri a Procida, confronto con Marina

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 15 luglio 2022

Venerdì 15 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un confronto sull’isola, una ragazza molto turbata e un grande equivoco! Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è arrivato a Procida e ora lui e Marina (Nina Soldano) dovranno confrontarsi coi reciproci sentimenti. Intanto Lara Martinelli (Chiara Conti) cerca Ferri dappertutto e potrebbe presto capire dove si trova. Le notizie sull’aggressione in carcere di Tregara (Lello Giulivo) rallegrano Lello (Gianluca Pugliese) e i suoi scagnozzi, intanto Alberto (Maurizio Aiello) tenta di rincuorare Clara (Imma Pirone) che è molto provata. Mariella equivoca e si convince di stare antipatica a Serena (Miriam Candurro) e Angela (Claudia Ruffo), così decide di preparare un dolce per le due ma dà quello per Serena a Micaela (Gina Amarante)!