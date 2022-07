Un posto al sole, anticipazioni 29 luglio 2022: puntata 6000!

Anticipazioni puntata 6000 di Un posto al sole in onda venerdì 29 luglio 2022

Venerdì 6 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone l’attesissima puntata numero seimila, un grande traguardo raggiunto dalla soap partenopea. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

La celebrazione vede al centro della scena un personaggio “dalla personalità brillante ed esuberante”: si tratta della cagnolina Bricca, che tradurrà in voce i suoi pensieri segreti grazie alla partecipazione vocale dell’attrice Nunzia Schiano, divertendosi a “inciuciare” su tutti gli abitanti di palazzo Palladini e facendo un bilancio delle storyline attualmente in onda. Per l’occasione assisteremo anche all’incontro/scontro tra Giulia (Marina Tagliaferri) e una vecchia conoscenza di Palazzo Palladini: Peppe Capasso (Federico Torre).