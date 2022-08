Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 5 a venerdì 9 settembre 2022

Le famiglie del palazzo sono ancora scosse per gli eventi che hanno stravolto le loro vite. E per la famiglia Bruni sono ore di apprensione in ospedale. Niko è pronto a tutto pur di proteggere Jimmy da nuove sofferenze. Malgrado Castrese ed Espedito cerchino di minimizzare la gravità dell’intossicazione delle bufale, Speranza è decisa ad andare fino in fondo per scoprire la verità.

Deciso a proteggere a tutti i costi Jimmy, Niko si mostrerà implacabile nei confronti di Micaela. Mentre Silvia consolida il proprio rapporto con Riccardo e Rossella, Michele sembra sempre più marginale alla famiglia. Ma l’uomo sta per avere una sorpresa. Decisa a vederci chiaro sulla questione del pozzo, Mariella trascinerà Guido al caseificio per un faccia a faccia con Espedito.

Spoiler Upas: Adele ha bisogno di aiuto

Le sorelle Cirillo si confrontano su come affrontare la battaglia legale che Niko sembra deciso a intraprendere contro Micaela. Giulia e Angela, preoccupate per l’irreperibilità di Adele, decidono di andare nella sua casa per capire cosa sia successo. Rossella sta per conoscere la giovane amica milanese di suo padre.

Alberto prova a far ragionare Niko sui rischi di mettersi contro Micaela, ma il ragazzo vuole andare avanti per proteggere Jimmy. Giulia e Angela, intanto, cercano di aiutare Adele. Fabiana sembra essere una ventata di leggerezza nella vita di Michele, ma a Rossella la nuova amica del padre non piace affatto.

Nunzio non si arrende e continua a cercare Chiara, attendendo ansioso notizie dal detective privato. Marina riceve una mail che sembrerà far vacillare il suo rapporto con Roberto, ma una proposta inattesa da parte di Ferri rinsalderà di nuovo il loro legame. Convocato mastro Peppe a Palazzo per affidargli i lavori di ristrutturazione del seminterrato, Alberto gli rivela i suoi programmi futuri.