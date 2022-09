Un posto al sole, anticipazioni 12 settembre 2022: Franco se la prende con Ferri

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 12 settembre 2022

Lunedì 12 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un ragazzo in partenza, un padre in ansia e un uomo che ritenta in amore…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Franco (Peppe Zarbo) è molto in pensiero per la partenza di Nunzio (Vladimir Randazzo): quest’ultimo ha deciso di raggiungere Chiara (Alessandra Masi) a Capo Verde e ora Boschi sfoga la sua rabbia contro Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Intanto Alberto Palladini (Maurizio Aiello) decide di riprovarci con Clara (Imma Pirone) e le propone di vivere di nuovo insieme…