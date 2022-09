Un posto al sole, anticipazioni 28 settembre 2022: Lara, “io non c’entro niente”

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 28 settembre 2022

Mercoledì 28 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una “certa gelosia”, una deposizione e una richiesta di tempo…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Lara Martinelli (Chiara Conti) viene ascoltata dalla polizia e dice che non c’entra niente con l’avvelenamento. Viola (Ilenia Lazzarin) chiede a Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) di avere tempo per metabolizzare tutti gli avvenimenti che le hanno stravolto la vita. In ansia per Chiara (Alessandra Masi), Nunzio (Vladimir Randazzo) si rivolge a Rossella per un consiglio ma Riccardo (Mauro Racanati) ne è geloso.