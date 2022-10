Un posto al sole, anticipazioni 12 ottobre 2022: Chiara, duro confronto con chi l’ha delusa

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 12 ottobre 2022

Mercoledì 12 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un aspro confronto, un mistero “meno misterioso” e una vita forse lontana da chi si ama.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Diego (Francesco Vitiello) è sempre più preso da Lia (Giuliana Vigogna), mentre il mistero legato a quest’ultima comincia a chiarirsi agli occhi dei telespettatori. Nonostante i sentimenti per Eugenio (Paolo Romano) non siano cambiati, una Viola (Ilenia Lazzarin) sempre più sofferente sembra pronta ad immaginare la sua vita lontana dall’amato consorte. Nunzio (Vladimir Randazzo) cerca di trovare per Chiara (Alessandra Masi) il miglior centro di disintossicazione, intanto la ragazza si confronterà duramente con una persona che l’ha molto delusa.