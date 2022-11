Un posto al sole: un pranzo potenzialmente tragico! | Trama 1° dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 1° dicembre 2022

Giovedì 1° dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un pranzo dai risvolti potenzialmente tragici, un’ombra che aleggia e una rivalità in crescita!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Clara (Imma Pirone) riesce a convincere Alberto (Maurizio Aiello) a pranzare al Vulcano con lei e Marika (Laura Pagliara), che ha un regalo per Federico (Leonardo Perrini)… ma un drammatico epilogo è in agguato! Marina, Roberto, Filippo e Serena stanno festeggiando, ma c’è un pericolo che aleggia su di loro. La rivalità tra le Altieri e le Cirillo non fa che aumentare: nuova battaglia a Palazzo Palladini?