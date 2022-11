Un posto al sole: Ferri sta per scoprire la sconcertante verità su Marina | Trama 29 novembre

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 29 novembre 2022

Martedì 29 novembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un uomo che scopre la verità, un utile momento di crisi e un interesse sentimentale sempre più palese…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Marina (Nina Soldano) capisce quanto sia difficile per lei andare oltre la violenza subita da Fabrizio (Giorgio Borghetti); intanto anche Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sta per scoprire quello che Rosato le ha fatto. Il momento di crisi attraversato da Antonello (Gennaro Filippone) costituirà l’occasione per Viola (Ilenia Lazzarin) per impartire ai suoi allievi una fondamentale lezione di vita. Alice (Fabiola Balestriere) appare sempre più vicina a Nunzio (Vladimir Randazzo).