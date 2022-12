Un posto al sole: Damiano si confida con Viola | Anticipazioni 22 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 22 dicembre 2022

Giovedì 22 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una cena “di coppia” e un sentito sfogo…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Sta per andare in scena la cena pre-natalizia tra Silvia (Luisa Amatucci), Michele (Alberto Rossi), Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati), ma Riccardo ha un imprevisto sul lavoro e Rossella intende raggiungerlo; ciò potrebbe trasformare quella cena in un appuntamento a due…

Pur di non insospettire Diego (Francesco Vitiello), Lia (Giuliana Vigogna) si lascia convincere da quest’ultimo a rivolgersi a Niko (Luca Turco). Damiano (Luigi Miele) si sfoga con Viola (Ilenia Lazzarin) riguardo a Rosa (Daniela Ioia); grazie a quel confronto, la Bruni rifletterà sulla sua relazione con Eugenio (Paolo Romano) e prenderà una decisione sulla vigilia di Natale.