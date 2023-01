Un posto al sole: Nunzio cadrà nello sconforto? | Anticipazioni 11 gennaio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 11 gennaio 2023

Mercoledì 11 gennaio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un “pressing seduttivo”, un argomento molto importante e un’onda di sconforto da evitare…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Nunzio (Vladimir Randazzo) riesce a non lasciarsi andare allo sconforto grazie al sostegno di Franco (Peppe Zarbo), ma anche per via della speranza che Elena (Valentina Pace) possa convincere Alice (Fabiola Balestriere) a ragionare. Michele (Alberto Rossi), da sempre giornalista di spessore e “sul pezzo”, parla nel suo programma di un argomento di stretta attualità. Le iniziative seduttive di Micaela Cirillo (Gina Amarante) iniziano a funzionare con il povero Samuel (Samuele Cavallo).