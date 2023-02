Un posto al sole: Silvia, un Vulcano di malumore! Saltano i nervi, chi litiga con chi

A Un posto al sole, da ormai qualche giorno, le vicissitudini di Nunzio (Vladimir Randazzo) hanno finito per interessare fortemente la persona che in teoria doveva essere la più lontana da quella vicenda: Silvia (Luisa Amatucci)! Eh sì: se ricordate, due ragazze che si trovavano al Caffè Vulcano avevano captato la questione delle accuse di Alice (Fabiola Balestriere) nei confronti del Cammarota e da lì in poi era partito un giro di haters sul web, cosa che ha fatto drasticamente diminuire le presenze nello storico locale.

La risoluzione della faccenda di Nunzio aveva fatto sperare alla Graziani che l’odio social verso il Vulcano si sarebbe spento in tempi brevi, ma così non è e neanche sarà: tra qualche settimana, la perdita di credibilità del bistrot di Silvia sarà ancora una delle trame portanti di Upas, con la proprietaria che sarà emotivamente divisa tra speranze e ulteriori delusioni!

Anticipazioni Un posto al sole: Fausto nervoso, attriti con Nunzio

Vi abbiamo già anticipato che Silvia ritroverà sulla sua strada l’appoggio e il conforto di Michele (Alberto Rossi), ma questo non basterà a risollevare le sorti del bar-ristorante e le difficoltà inizieranno a farsi sentire anche in chi là ci lavora…

Eh sì: occhio perché il fatto che sempre meno gente vada al Vulcano preoccuperà il personale, evidentemente timoroso per il futuro del locale, e a qualcuno cominceranno a saltare i nervi: il cameriere Fausto (Fausto Acernese) sarà tra i più irascibili e chissà che non ci sia qualche antipatico attrito tra lui e Nunzio, il quale in questo periodo ha già di suo diverse gatte da pelare…

Insomma, la percezione negativa del Caffè Vulcano continuerà e per i suoi dipendenti non ci sarà da stare allegri. Riuscirà la nostra Silvia ad aggiustare le cose?