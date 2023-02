Un posto al sole: ma tra Silvia e Michele come stanno le cose?

A Un posto al sole, la storia della menzogna di Alice (Fabiola Balestriere) sta per chiudersi, al Caffè Vulcano il danno sembra ormai fatto: i provocatori del web non perdonano a Silvia (Luisa Amatucci) il fatto di non aver licenziato Nunzio (Vladimir Randazzo) e anche la risoluzione della vicenda non migliorerà la situazione.

Insomma, la pubblicità negativa diffusa via social contro il locale della Graziani non si placherà così facilmente e a quel punto la donna si dispererà non sapendo più che fare. Chi le verrà in soccorso?

Anticipazioni Un posto al sole: Michele non lascerà Silvia da sola

Iniziamo col dire che, a un certo punto, la nostra protagonista cercherà di non cedere troppo all’ansia e tenterà di conseguenza di inventarsi qualcosa di nuovo affinché il suo Vulcano riprenda quota per tornare ad avere la clientela di una volta. Ma non è detto che tutto vada a posto…

Già: altri accadimenti faranno sì che le cose continuino ad andare male per il bistrot di Silvia, che però per fortuna non sarà sola nella gestione dei suoi problemi di lavoro. Neanche a dirlo, parliamo di Michele (Alberto Rossi): l’uomo, che ha già aiutato la sua ex a redigere il comunicato con cui si è tentato di arginare i primi haters, proseguirà a starle accanto dimostrando di tenere ancora moltissimo a lei!

Anche Silvia sembra aver bisogno di Michele, ma i sensi di colpa non mancheranno: dopotutto, la ristoratrice intrattiene ormai da tempo una relazione con il bancario Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi). Eppure, quella “fiamma” con il Saviani non si è ancora spenta del tutto: come se ne esce?