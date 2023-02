Un posto al sole: Silvia vuole mettere distanza con Michele | Trama 15 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 15 febbraio 2023

Mercoledì 15 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone delle difficili testimonianze, una tensione che si scioglie e un diabolico piano.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Raffaele (Patrizio Rispo) e Viola (Ilenia Lazzarin) sono giunti al giorno in cui dovranno testimoniare contro Valsano (Gianluca Pugliese) al processo, ma il dibattimento andrà in maniera imprevedibile… Silvia (Luisa Amatucci), timorosa di risvegliare i vecchi sentimenti, decide di mettere un po’ di distanza con Michele (Alberto Rossi). Riccardo (Mauro Racanati) cerca di sciogliere la tensione con Ornella (Marina Giulia Cavalli) e lo fa anche perché ci tiene a Rossella (Giorgia Gianetiempo). Micaela (Gina Amarante) organizza un piano per far dimenticare Niko (Luca Turco) a Manuela.