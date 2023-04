Un posto al sole: Alberto vicinissimo a ottenere il 50% del Vulcano | Trama 6 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 6 aprile 2023

Giovedì 6 aprile 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una soluzione da trovare in extremis e un ricordo del passato…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

È ormai prossimo l'incontro col notaio con il quale Silvia (Luisa Amatucci) cederà il 50% del Vulcano ad Alberto (Maurizio Aiello), ma intanto Nunzio (Vladimir Randazzo), Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Diego (Francesco Vitiello) tentano di trovare in extremis una soluzione per salvare il bistrot dalle grinfie del Palladini. Filippo (Michelangelo Tommaso), a causa di un ricordo doloroso, dovrà fare una non facile scelta. Renato Poggi (Marzio Honorato) chiederà finalmente aiuto per mettere in ordine casa sua…