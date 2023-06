Un posto al sole: Lara tenta di approfittare della situazione ma… | Trama 12 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 12 giugno 2023

Lunedì 12 giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone la prospettiva di un ritorno, un arrivo che scombina tutti i piani e un invito “scomodo”…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Non conoscendo le intenzioni di Ida, che ha deciso di tornare a Napoli, Lara tenta di approfittare di una ricorrenza familiare per entrare in modo sempre più prepotente nella vita di Roberto; un arrivo a sorpresa potrebbe comunque far saltare il piano. Sasà e Castrese ricevono un invito del tutto inatteso da Mariella, a cui non sanno come rispondere. Fausto fa ai soci del Caffè Vulcano una richiesta che creerà una situazione scomoda…

Vi ricordiamo che venerdì 9 giugno Upas non va in onda.