Un posto al sole, trama 5 giugno 2023: Giulia rinuncia a Luca? Lui ha un grave problema di salute

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 5 giugno 2023

Lunedì 5 giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una nuova occasione per flirtare, una ragazza dubbiosa, una donna malinconica e una sorpresa!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Con la scusa di un incontro di lavoro, Alberto (Maurizio Aiello) flirta di nuovo con Diana (Sara Zanier). Clara (Imma Pirone) resta incerta su quello che prova per il Palladini, ma intanto fruirà del supporto di Eduardo (Fiorenzo Madonna). Giulia (Marina Tagliaferri) non gestisce benissimo il rapporto con gli anni che passano e sembra intenzionata a rinunciare ai sentimenti che sente per Luca (Luigi Di Fiore): ci riuscirà davvero? Proprio Luca, nel frattempo, sembra nascondere un grave problema di salute. Franco (Peppe Zarbo) e Nunzio (Vladimir Randazzo), infine, fanno insieme una bella sorpresa ad Otello (Lucio Allocca).