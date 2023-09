Un posto al sole: Ferri deve gestire il rapporto con Ida | Trama 26 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 26 settembre 2023

Martedì 26 settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un rapporto nuovo e difficile, un’idea da perseguire e un grande fastidio…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Dopo aver ritrovato Tommaso e mandato via Lara dalla sua vita, Roberto deve adesso gestire il rapporto con Ida verso la quale Marina prova grandi dubbi e diffidenza. Nonostante Otello non sia d'accordo con la nomina di Rosa come portiera momentanea, Raffaele non rinuncia alla sua idea e cerca un'altra possibile soluzione. Guido è sempre più infastidito dalla presenza di Bice nella vita di Mariella…