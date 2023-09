Un posto al sole: Marina non si fida ancora di Ida | Trama 27 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 27 settembre 2023

Mercoledì 27 settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una costante sfiducia, una proposta particolare, un ingaggio sempre più probabile, un tentativo di perdono…

Marina (Nina Soldano) ancora non si fida di Ida (Marta Anna Borucinska). Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) vuole tenere Tommaso con lui e fa a Ida una proposta destinata a metterla con le spalle al muro. Raffaele (Patrizio Rispo) sembra aver trovato il modo per far ingaggiare Rosa (Daniela Ioia) come sua sostituta. Mariella (Antonella Prisco) tenta di convincere Bice (Lara Sansone) a perdonare Sergio (Francesco Procopio). Quest'ultimo, però, appare contento di aver ritrovato la sua libertà.