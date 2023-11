Un posto al sole: Alberto vuole l’affido esclusivo di Federico | Trama 20 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 20 novembre 2023

Nuovi litigi in arrivo tra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma intanto un personaggio sconosciuto si farà vivo al Caffè Vulcano: è una donna che produrrà grande curiosità… La scarcerazione di Lara (Chiara Conti) si avvicina e Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sono sempre più in ansia, ma la Martinelli è in procinto di cadere della rete di Gabriella (Teresa Del Vecchio). Alberto Palladini (Maurizio Aiello) cerca un modo per ottenere l’affido di Federico in modalità esclusiva; intanto Clara (Imma Pirone) parla con Rosa (Daniela Ioia) dei suoi sentimenti per Eduardo (Fiorenzo Madonna)… Seguici su Instagram.