Un posto al sole: tra Ida e Diego il sentimento cresce | Trama 13 e 14 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre 2023

Già spiazzati per via di Lara, che ha detto di essere pentita per tutto il male che ha procurato, Marina e Roberto hanno ora paura a causa della vicinanza di Diego con Ida, temendo evidentemente per la gestione del segreto riguardante Tommaso. Rossella è sempre più decisa a lavorare sulle ambulanze. Nunzio scopre che a Michele viene difficile contribuire alle spese di nozze della figlia.

Tra Ida e Diego il sentimento cresce sempre di più e così Marina e Roberto appaiono sempre più preoccupati. Ornella è in procinto di fare domanda per il prepensionamento. Sentendosi in colpa verso Speranza a causa della storia segreta con Micaela, Samuel va verso una decisione importante. Seguici su Instagram.