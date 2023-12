Un posto al sole: Roberto e Marina, inizia il piano contro Ida | Trama 19 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 19 dicembre 2023

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) stanno conoscendo i familiari di Ida (Marta Anna Borucinska) e anche le condizioni non facili nelle quali è vissuta la ragazza. I due iniziano a mettere in atto il piano per il quale hanno organizzato quella trasferta. Dopo la fuga di Clara (Imma Pirone) e Federico, Alberto (Maurizio Aiello) sta sempre peggio e Niko (Luca Turco) cerca di intervenire. La reazione fredda di Micaela (Gina Amarante) alla notizia che Samuel (Samuele Cavallo) ha lasciato Speranza (Maria Sole Di Maio) getta il ragazzo in una grande confusione.