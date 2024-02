Un posto al sole: Rosa e Damiano alle prese con la situazione di Manuel | Trama 27 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 27 febbraio 2024

Viola inizia ad avvertire molti pesi nella relazione con Damiano, intanto quest'ultimo e Rosa sono presi dalla situazione di Manuel: quella che appariva come una innocente marachella si dimostrerà essere qualcosa di molto più preoccupante. Irene è sempre più plagiata dall'influencer che segue di soppiatto; l'atteggiamento della bambina mette in ansia Filippo e Serena, che intendono ricorrere a un aiuto per capire cos'abbia la figlia. La prossima partenza per la neve crea una nuova lite fra Raffaele e Renato, ma Ornella trova una soluzione che potrebbe riportare i due alla pace…