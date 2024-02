Un posto al sole: Michele intervista Flavio | Trama 9 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 9 febbraio 2024

Raffaele (Patrizio Rispo), per far riavvicinare Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Giulia (Marina Tagliaferri), invita quest'ultima e Luca (Luigi Di Fiore) a pranzo, con lui che si è da poco sottoposto ad una visita di controllo. In radio, Michele (Alberto Rossi) intervista Flavio (Lorenzo Santini) riguardo ai suoi progetti edilizi, che riguardano anche il palazzo dove abita Rosa (Daniela Ioia); l'imprenditore ha un volto pubblico senza macchia, ma nasconde molti segreti…