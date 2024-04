Un posto al sole 15 aprile 2024, trama puntata: Rosa capisce tante cose su Damiano…

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda lunedì 15 aprile 2024

È il fatidico giorno dei quarant'anni di Viola (Ilenia Lazzarin); mentre Damiano (Luigi Miele) cerca di starle accanto, Rosa (Daniela Ioia) capisce quanto il suo ex adotti con la sua "nuova fiamma" un atteggiamento differente rispetto a quello che aveva in passato con lei. Eugenio (Paolo Romano) comincia ad accettare una volta per tutte la fine del suo matrimonio. Valeria (Benedetta Valanzano) decide di avere un confronto con Niko per comprendere la natura della loro relazione; nel frattempo Serena (Miriam Candurro) ha raccolto l'intenso sfogo di Manuela (Gina Amarante) e ora tenta di capire fino a che punto la sorellina sia ancora invaghita di Niko (Luca Turco)…